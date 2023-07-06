●針對中國限制半導體關鍵材料出口的政策，美國商務部周三表示，這凸顯出分散供應鏈的必要性。美國將與盟友共商解決方法，並設法強化關鍵供應鏈的韌性。在美國財政部長葉倫即將出訪北京之前，中國在周一突然宣布自8月1日起，對鎵、鍺這兩項半導體、電動車及電子設備關鍵材料實施出口管制。中國國際經濟交流中心副理事長、商務部前副部長魏建國在接受中國官媒專訪時表示，這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多，如果美國升高對中國的科技管制，中國的反制也會升級。

業界擔心美中兩國的緊張局勢若進一步升高，那麼中國對稀土的出口管制恐將接踵而至。德國經濟部長Robert Habeck日前提出警告，中國的管制措施若擴大到鋰等原材料會「很麻煩」。

●根據聯準會發布的6月會議紀要，聯邦公開市場委員會（FOMC）幾乎全數通過在6月會議維持利率不變，以爭取時間評估是否需要進一步升息。此外，幾乎所有聯準會決策官員都認同可能需要進一步收緊政策，但速度應該放緩。決策官員們亦維持今年美國將陷入溫和衰退的預測不變，稱經濟增長面臨下行風險，而失業率可能攀升。根據聯準會此前發布的最新「點陣圖」利率預測，FOMC預期到今年底可能再升息2次、各25個基點。聯準會主席鮑爾日前在歐洲的央行活動上曾表示，由於美國通膨率遠高於聯準會設定的2%目標，且勞動力市場仍然非常緊俏，大多數美國央行政策官員認為到今年底，他們需要再升息兩次或「更多」。

●根據美國石油協會（API）的統計數據，上周美國原油庫存減少438.2萬桶，汽油與餾分油庫存分別增加161.5萬桶與60.4萬桶。

●美國5月耐久財訂單上修至月增1.8%，略優於市場預期的月增1.7%。排除運輸項目的耐久財訂單上修至月增0.7%，優於市場預期的月增0.6%。排除國防項目的耐久財訂單與初值一致，仍為月增3%。排除飛機的非國防資本財訂單與初值一致，仍為月增0.7%。美國5月工廠訂單月增0.3%，不及市場預期的增長0.8%。排除運輸項目的工廠訂單月跌0.5%。

●摩根士丹利發布最新油價預測報告，考量伊朗、委內瑞拉等非OPEC產油國將提高產量，明年上半年市場料將轉為供過於求，因此下修布蘭特期油今明兩年的價格預測，今年第三季預測均價從每桶77.5美元下修至75美元，第四季預測均價從75美元下修至70美元，明年首季預測均價調降5美元至每桶70美元，明年第二季預測均價亦調降5美元至每桶72.5美元，明年第三、第四季預測均價分別為75和80美元。

●俄羅斯和沙烏地阿拉伯周一宣布減產，周三紐約期油恢復交易後上演補漲行情，終場大漲2.07美元或2.87%，為每桶71.79美元。倫敦布蘭特期油收漲40美分或0.52%，報每桶76.65美元。周二（7月4日）為美國獨立紀念日，美股等市場休市。

●聯準會在會議紀要中重申需要繼續升息，周三美元指數尾盤上漲0.262%，美國10年期公債殖利率升至3.9375%。受此影響，紐約期金收跌0.12%，報每盎司1927.1美元。現貨金跌穿1930美元大關，收在1915.1美元、跌0.34%。