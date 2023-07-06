仲琦今日快速填息，股價已經在連續五個交易日飆漲超過四成，惟在仲琦公布的6月營收中，卻是呈現雙衰退，單月營收滑落至7.89億元，且值得注意的是，6月營收除了是今年新低，年減少42%，更是近14月來年增率首度轉負。仲琦第二季營收28.06億元，季減少0.16%，也較去年同期減少7.74%；今年上半年營收56.16億元，較去年同期小幅增加2.49%。

另外，仲琦因為短線股價漲幅劇烈，主管機關要求公布6月財報，仲琦6月稅後盈餘0.43億元，年減53.74%，每股獲利0.13元，相對第一季的每股獲利0.09元，光是一個月就賺贏上一個季度。

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