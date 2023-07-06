打炒房再出招！行政院拍板囤房稅2.0，新制改採全國歸戶，不同縣市合計只要超過3戶都將被課囤房稅，非自住稅率最高至4.8％。這波是否會衝擊房價，專家認為，要看購屋人財力和大環境，如果房市沒有大幅修正，不大容易發生屋主拋售的狀況。

新版囤房稅把原先囤房稅以縣市各別歸戶，改為全國總歸戶，且將非自住稅率1.5％至3.6％間，調升至2％至4.8％，預計明年上路，後年課稅，合計約36萬戶房屋稅負增加。

房仲業者指出，「囤房稅2.0」上路後，囤房大戶將首當其衝。由於全國合併計算，不同縣市合計只要超過3戶都將被課囤房稅，且依差別稅率課徵囤房稅，持有戶數愈高，適用稅率愈高。

不過，房地產趨勢專家李同榮指出，提高囤房稅不是打房萬靈丹，歸納6大原因如下：

1】稅制打房是選前麻醉選民的糖衣。

2】公益房東免囤房稅才是最大的放水庫。

3】低總價市場被壟斷，政府是間接幫兇，一手放火，另一手提油滅火，「假打房、真放水」。

4】稅制打房，漲時助漲，房地合一稅2.0實施反而助漲房價，不檢討得失，卻屢錯屢犯？

5】政府不找出核心問題，防堵政策是打房失敗主因 。

6】稅制改革是根本解決之道：建議打掉陳舊稅基重來，持有稅房地合一實價課稅，稅基提高稅率需調整，多房可採遞增稅率方式，來取代囤房稅，自住則減低稅率。

至於囤房稅是否會影響房價，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，除了看購屋人財力外，也要看大環境狀況，如果房市沒有大幅修正，不大容易發生屋主拋售的狀況。此外，這一波受衝擊的對象包括多戶持有者，及手上有長期庫存的建商，且新屋影響比舊屋明顯。