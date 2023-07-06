彰化縣福興鄉發生夫妻因金錢失和，62歲男子持榔頭攻擊妻子（45歲）及兒子（17歲），造成妻死兒傷的人倫慘劇。全案彰化地檢署檢察官漏夜偵訊後，以凶嫌涉及殺人重罪，向法院聲請羈押，現由法官進行裁定中。

這起駭人聽聞的榔頭殺妻案發生在5日傍晚約5點30分，當時福興鄉一家超商內的民眾直擊凶嫌赤裸上身，手持榔頭進入超商，凶嫌看到其兒子全身是血坐在超商用餐區，立即趨前靠近，並看到兒子躲到一名身材壯碩的店員後方時，不發一語直視前方，雙方對峙數分鐘後，凶嫌才被警方逮捕。

警方調查，兇嫌與其印尼籍外配常因金錢問題爭吵，兩人在案發前口角後，兇嫌即情緒失控拿榔頭重擊妻子及未成年的兒子，造成其妻因傷勢嚴重，被送到醫院時已無生命跡象，雖經搶救一度被救回，但最後仍頭部重創等多處嚴重傷勢而死亡。

更可怕的是，凶嫌持榔頭重擊妻子致死後，還拿著榔頭猛擊其子，路口監視器拍下凶嫌一路以榔頭重擊其子的畫面，且一路追到超商內，將其子重擊到全身是血，幸好有見義勇為的超商店員挺身而出，及時阻止行凶。

凶嫌兒子經送醫，其後腦杓凹陷有撕裂傷，前額與雙耳也有數十處撕裂傷，右手掌骨、手指骨折，幸意識清楚，無生命危險。

經警方訪查，凶嫌娶印尼籍妻子後，其妻常將金錢寄回印尼，原本該男在彰濱工業區做電鍍技術員，後來因車禍受傷，導致不能工作，原本還有2 棟房子，婚後17年都已陸續賣掉，並把錢都給了妻子寄回印尼，現在一家租屋而居，最近妻子疑又向地下錢莊借貸，並欠下巨債，夫妻因此時常爭吵。

彰縣府社會處指出，凶嫌一家為福利戶，一家3人每個月共領約2萬4千元的補助，夫妻均有衛生局列管，經常住院療養，家戶有社工陪伴，現因家逢變故又家庭親屬資源較疏離、薄弱，家中兒少已由該府安置，後續該處將持續提供兒少治療資源與心理、精神重建服務。