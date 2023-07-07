文化大學董事彭誠浩（左）勉勵加盟紅雀隊的林振瑋。（季志翔攝）

林振瑋成為紅雀隊史首位簽下的台灣好手，今天他也回到文化大學，感謝母校的栽培，並致贈簽名球與簽名球衣給文大校長王子奇及董事彭誠浩。林振瑋說，在文大印象最深刻的事情，就是大一梅花旗奪冠，接著月中就要向球隊報到，希望持續精進自己的變化球，第1年的目標是穩定發揮。

林振瑋的舅舅是大名鼎鼎的「不死鳥」郭泓志，他也再次感謝舅舅，「舅舅對我來講就是一個目標，也像是個好朋友，會跟我分享球場上跟心理層面的事情，給我很多不一樣的建議。」林振瑋說，他通知舅舅自己上了的消息，「他叫我繼續加油，只是下一個機會的門票而已，要繼續努力。」舅甥也相約3年拚上大聯盟的目標。

簽約加盟紅雀，林振瑋直呼放下心中的大石頭，從5月前往美國的選秀聯盟尋求機會，本以為要等回到台灣才有進一步結果，沒想到在美國就有好消息。「在美國不擔心太多，我會一點點英文，飲食適應也沒問題。」但身高201公分卻略瘦的身材，林振瑋也坦承說：「他們希望我去的時候，身材可以比現在好一點。」