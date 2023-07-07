展望2023年下半年，巧新透露，由於7月、8月為汽車產業暑休傳統淡季，然從目前公司下半年預視單來看，目前歐系、日系品牌車廠的超跑與豪華車款的客製化輪圈需求，仍較為強勁，有機會隨著客戶在暑休後，加大拉貨力道，持續創造巧新今年整體營運穩健成長。

巧新今年上半年來自包括JLR、Porsche、豐通等歐、日系品牌車廠的客製化輪圈提貨表現，明顯較去年成長，是貢獻雲林斗六廠、屏東新廠良好產能稼動率水準的重要關鍵，挹注巧新6月及上半年營收，不僅繳出雙年增表現，更雙雙改寫同期次高的成績單。

巧新表示，公司在營運業務馬不停蹄的擴張下，一方面與各超跑與豪華汽車品牌車廠、國際知名（Tier 1）一階供應商，積極洽談客製化輪圈、再生鋁圈，及底盤系統相關零組件等更多新技術升級產品開發合作可能性。

另一方面，巧新為滿足汽車產業鏈落實ESG永續發展趨勢，已成立「永續發展委員會」，以系統性地將ESG精神，作為企業策略制定、各項政策決議的重要原則，融合「誠信」、「前瞻」、「共好」的價值觀，成為巧新文化的核心內涵。

巧新說，身為全球42家高端品牌車廠的重要供應商，且伴隨著汽車產業走向高度數位轉型的同時，資訊安全的風險，亦將與日遽增，公司近年來持續投入大量資源強化資訊安全，近日取得「ISO 27001資訊安全管理系統」國際標準認證。

這不僅對於巧新的資訊安全管理，是個重要的里程碑與肯定，更展現巧新在ESG的承諾和成果。在智慧駕駛汽車即將普及之際，大量敏感資料，將隨時進行交換及傳輸，資訊安全將成為車輛整體安全的核心部分之一。針對車載資安，巧新亦正全力推動「TISAX汽車安全評估訊息交換平台認證」，以接軌車輛網絡安全國際標準。