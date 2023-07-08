澎湃新聞8日報導，在相關整改落地的第二天，螞蟻集團8日上午宣布啟動回購。指出為補充員工激勵池以持續吸引人才，同時為進一步滿足股東對流動性的需求，將以自有資金回購現有股東部分股份，回購比例不超過總股本的7.6％。相關事項已獲得螞蟻集團董事會批准，並提交股東大會審議。

螞蟻集團方面表示，本次回購遵循市場化原則操作。為合理確定回購價格，螞蟻集團參考市場慣例，聘請了大陸國內外知名投行作為財務顧問，並根據其出具的估值報告進行了定價。

根據回購方案，螞蟻集團本次回購的價格對應公司估值約為5671億元（人民幣，下同），較2018年C輪融資估值（約9600億元）下降約40％。在目前大陸國內互聯網公司估值較低的情況下，這一變化符合市場預期。

7月7日晚間，金融管理部門聯合發布消息，公布對大型平台企業金融業務的整改進展和處罰情況。近期，針對螞蟻集團及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元。金融監管部門表示，目前，平台企業金融業務存在的大部分凸出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

螞蟻集團此次回購的股份將轉入員工股權激勵池。螞蟻方面表示，將回購股份用於補充員工激勵池，有助於更好地吸引優秀人才，提升公司用科技服務金融、服務實體經濟的能力。

回購的另一考慮是滿足股東流動性需求。據公開信息，螞蟻集團持續以合適方式為股東提供可行的流動性方案，截至2022年底已實施兩次分紅。本次發起回購，所有股東均可在回購比例內自願選擇是否參與。

螞蟻方面同時透露，基於對公司長期發展的承諾和信心，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股東已自願放棄參與回購。此前螞蟻集團兩次分紅，君瀚和君澳自然人股東也自願承諾將相應分紅留存在君瀚和君澳層面，用以增強其財務實力和對公司的資本補充能力。

隨著螞蟻集團完成相關整改事項，進一步夯實合規治理水準、加強風險管理能力，有市場人士預計後續螞蟻集團申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度或將加快。