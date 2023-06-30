捷流去年合併營收25.5億元、稅後淨利3.33億元，分別年增6.29％、5.88％，全面改寫歷史新高，EPS達7.91元。30日承認去年財報及營業報告書，通過每股配發現金股利5.25元，為歷年配息新高，連續三年，現金股利配發率超過60％水準，依6月29日收盤價95.80元計算，現金殖利率5.48％。

捷流指出，展望2023年下半年，捷流看好各產業主要客戶訂單需求暢旺，目前整體在手訂單金額維持良好水位。

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