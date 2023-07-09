不少女性都希望能嫁到好老公，並且處處為她們著想，《科技紫微網》運勢專欄分享好老公代表的前5名生肖，依序是生肖屬牛、羊、豬、狗、龍的男人非常疼愛老婆，其中第1名的生肖牛認為吃虧就是福，所以不會去計較付出的多寡。

▍第5名：屬龍的男人：著重大局、深知輕重緩急

屬龍的男人清楚知道，只要對老婆好，她們心情就會愉悅，照顧孩子和應對公婆的情緒就會好，而當老婆做錯事時他們的包容度也高，所以夫妻和諧，家庭就和諧，孩子有了穩定的成長環境，才更容易成材。

▍第4名：屬狗的男人：陽光心態、不找刺激

屬狗的男人懂得享受生活，充實人生，提振情緒。他們會從事運動、嗜好、閱讀等活動，不會因為生活枯燥就想尋找刺激，更不輕易迷失自己，在這些活動中，也會帶著老婆一起參與，讓她們的生活充滿陽光。

▍第3名：屬豬的男人：尊重老婆、溫柔聽話

一個能伴隨女人一生的好男人，大概都帶有一點妻管嚴。因為敬畏，所以不敢與老婆發生爭吵。誰說女人不該太強勢，只要找個能欣賞對方的男人，照樣能夠幸福。

▍第2名：屬羊的男人：懂得體諒、寬容忍讓

屬羊的男人是體諒老婆的典範，他們知道女人對家庭的付出、犧牲並不容易，懂得寬容對方許多缺點，又擅長化干戈為玉帛。如此疼愛老婆、互相扶持，一段感情他們大多能走得長久。

▍第1名：屬牛的男人：吃虧是福、心態平和

屬牛的男人能積極的看待吃虧這件事。他們認為吃虧是福，並不計較自己付出的是否比對方多，由於他們天天生活在幸福中，自然能使女人在生理和心理上得到終身依靠。