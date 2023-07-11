全台首邑縣城隍廟日前示警，民眾在農曆7月要留意「火和電」，小心火警及用電安全；另外民俗專家也提醒，今年是雙春年，生肖屬鼠、兔、馬、雞的人出門要多留意安全，尤其屬馬者盡量避免在晚上外出。

根據《ETtoday新聞雲》報導，台南縣城煌大駕今年提前示警，農曆7月要留意「火」和「電」；台南文史工作者謝奇峰解釋，今年天氣炎熱，天乾物燥之下，必須特別小心火災及用電安全，如果要出遠門不放心，可以到廟裡祈求平安符。

另外《三立新聞網》報導，民俗專家廖大乙表示，火和電平時就要注意，但今年是「雙春年」，出門要小心行車平安，尤其在農曆7月時，生肖屬鼠、兔、馬、雞的人要更留意，特別是屬馬的人，盡量避免在晚上出門，如果不得已要外出，記得戴帽子以策安全。

廖大乙提到，過去每逢兔年都會有重大事件傳出，城隍爺旨在希望眾生能多加留意，並小心因應。

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