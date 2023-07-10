台南市孫姓男子9日凌晨3時許在中西區西門路與五妃街口因越線違停遭警盤查，隨即驅車逃逸得逞，警方在凌晨6時許竟發現他又駕車重回中西區，這次警方追到他棄車逃入小巷，將他壓制逮捕，身上起獲毒咖啡包，懷疑他趁假日在鬧區舞廳、酒店送毒當小蜜蜂，警方除依照毒品與公共危險罪嫌送台南地檢署，另依照道交條例危險駕駛開罰紅單。

30歲孫男9日凌晨3時駕車在西門路與五妃街口停等紅燈，因停等越線引來警方敲車窗盤查，孫男心虛拒絕受檢，踩油門驅車狂奔，倉皇逃離中西區。

警方雖追丟孫嫌，已將車牌通報線上巡邏警力，不料他不怕死，隔了3小時再度駕車出現在中西區中成路，這回立遭警方發現，通報全面圍捕。

孫嫌被四面八方而來的警車一路追到青年路巷弄內，逼不得已棄車徒步逃逸，躲進廢棄空宅，仍遭搜捕警員發現，將他壓制在地逮捕，隨後在身上與附近地上發現9包毒咖啡包、K他命與吸食K盤，帶回驗尿呈陽性反應。

孫嫌坦承當晚首次遇警時，正在車內「拉K」，才會不敢受檢逃逸。他不聽警方「停車」指令，當街與警大玩你追我跑，警方除了依照毒品與公共危險罪嫌送辦，另將他連續闖紅燈、高速駕車等行為，依照違反道交條例危險駕駛開單舉發，罰鍰6000至3萬6000元。

警方表示，一般毒品人口一旦遇警盤查，幸運脫身者很少回頭，懷疑孫嫌是在酒店與舞廳之間送貨供毒的「小蜜蜂」，才會冒險開車回來。

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