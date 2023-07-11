高雄科技大學將於7月15日（周六）舉辦「鐵道產業聯合徵才暨職能培訓營」，軌道建設是前瞻基礎建設中的一大項目，包含扶植軌道關聯產業與發展軌道科技，高科大由鐵道中心主辦這次徵才及培訓活動，有逾50家指標廠商設攤攬才，將有上百個職缺。

高科大說，發展鐵道技術號誌與車載系統超過15年時間，對於鐵道技術國產化有相當的開發經驗，更在近年多次臨危授命前進軌道事故現場，參與事後調查與解碼工作。徵才地點在高雄科技大學第一校區財金學院 （高雄市燕巢區大學路1號）。

校方表示，由於我國鐵道系統向來均以國外輸入為主，在系統與介面間的整合面臨不少困境，因此高科大鐵道中心將關鍵項目逐步國產化，包括電路卡板研製、機構系統開發、機電系統整合等等，實裝於鐵路正線系統運轉的已超過230件，並且協助企業取得專利至少50件，這些績效也讓本次徵才活動更具代表意義。