新黨北市議員侯漢廷傳要投入北市第1選區（北投、士林）立委選戰，侯漢廷11日上午接受中廣《千秋萬事》節目訪談時提到，地方確有勸進，最快7月底前會決定，也透露以前做過民調顯示，若為三腳督，他在中間選民、民眾黨支持者間的支持度較高。

侯漢廷11日上午到中廣《千秋萬事》節目接受專訪，並談到新黨立委選舉規畫，侯表示，新黨一定會有政黨名單，目前依照法規不需要提區域立委，下一屆開始才要，至於自己有無要投入立委選舉，他表示，黨與地方都在審慎評估，地方也有勸進，會依照自己步調進行。

士北選區參選人目前有民進黨現任立委吳思瑤與國民黨提名的張斯綱，侯漢廷表示，評估要參選就是會勝利，不論政績、戰鬥力、得票數、粉絲數等，最有機會能夠打敗吳思瑤，要參選就要有自信，侯漢廷也說，參選主要的評估為是否會贏，如果要參選一定要贏，盡最大能力下架民進黨，造福士北民眾。

至於是否有做民調分析與張斯綱在藍軍內中間選民分票後結果，侯漢廷表示，目前什麼也沒做，但以前做過民調顯示跟張斯綱打平，原因在於反對民進黨的就是那些人，至於若為三腳督，他在中間選民、民眾黨支持者間的支持度較高。

漢廷說也說，如果要參選，最快會在7月底前決定，要踏入選舉還是得有動作，但原則上秉持不插旗、不掛海報、不貼布條的乾淨選舉，他也提到，立委選舉沒人這麼做過，如果有人採此方式仍選上是件厲害的事，也能改變選舉文化。