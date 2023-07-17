先前民眾黨在基隆提名立委參選人與否的爭議還方興未艾，基隆市的立委選情再起波瀾。無黨籍前基隆市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之17日預告將於18日上午，在基隆市海洋廣場宣布投入2024年立法委員選戰。

王醒之表示，他這陣子接到很多朋友都希望他能夠參選，甚至也有人向他招手。但他認為，這次參選，是社會改革運動的一部分，不僅是他參與這場選戰，同時也將會是一場全民運動。

王醒之團隊表示，他堅持以無黨籍參選、誓言突破過往政治高牆，將為基隆山海與基隆港請命，而更是要為基隆人爭取更好的未來。另外，他也不代表特定政黨、不代表利益集團，而是成為真正能代表基隆人的「立法委員」。

對於王醒之參選，基隆市長謝國樑在聽聞後，表示祝福王醒之。民進黨立委參選人鄭文婷則是表示，她與王醒之結識在王拓服務處，過去兩人在議會就是交情不錯的同事。

鄭文婷說，王醒之是社會運動路線，而她則是體制內改革的實踐者，兩人雖然路線不同，但為社會服務的基本價值卻是相同的，鄭文婷相信未來在選戰上兩人一定會有一場君子之爭。