高雄17直播鋼鐵人隊遭網媒報導質疑背後金主為陸資，鋼鐵人隊董事長黃哲寬不滿提告，高雄地院調查後認為，黃最大的資金來源、股東確實為陸資，判黃哲寬敗訴，可上訴。對此，市長陳其邁今（11）日避談，運發局長侯尊堯代為回應，尊重投審會審查結果並非陸資，而主場鳳山運動中心仍可照常租用。

今下午高市府市政會議前聯訪，陳其邁面對媒體提問不願多談，僅稱「由運發局長來說明，來龍去脈他比較清楚」，運發局長侯尊堯指出，高雄鋼鐵人在投審會的審查，資金來源並非陸資，是可以合法在台灣投資。

侯尊堯表示，目前法院判決最主要是針對媒體及鋼鐵人隊董事長黃哲寬之間有關妨害名譽的審查，重點法院跟投審會對於鋼鐵人資金的認定是有不一樣，但高市府目前所有行政作為，都是依據投審會審查出來的結果，市府也沒有贊助鋼鐵人。

至於是否可以繼續租用主場？侯尊堯表示，目前鋼鐵人是跟鳳山運動中心管理廠商「舞動陽光」來承租，因非陸資，因此目前還是可依據租用辦法承租。

稍早高雄鋼鐵人也發聲明駁斥，本公司股東錢濤所投資款項，業經經濟部投資審議委員會審查，認定係屬合法之港資，而非中資，對於惡意曲解，深表遺憾，自當依法捍衛清白。