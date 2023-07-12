那斯達克上周五晚間宣布旗下那斯達克100指數將重新配置成分股權重以達成「特別再平衡」（Special Rebalance），這次調整將基於截至7月3日的在外流通股，7月14日宣布調整後的權重，並在7月24日開盤前生效。

蘋果、微軟、特斯拉、輝達等科技巨頭是今年以來美股反彈的最大推手也是最大贏家，導致它們在那斯達克100指數、那斯達克綜合指數與標普500指數中的權重大幅增加。

美股七巨頭指的是原有的五大市值股蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms，以及新加入的輝達和特斯拉，他們在那斯達克100指數的權重總計已經突破五成。

受惠於聊天機器人ChatGPT引爆AI狂熱，在科技股帶動下，今年上半年標普500指數上漲約15%，那斯達克指數漲31%，創下40年來同期最佳表現，那斯達克100指數更飆漲近40%，但輝達在同一期間卻飆漲近200%，特斯拉也大漲1倍多。微軟、亞馬遜和蘋果今年以來的漲幅則介於38%～51%。

僅蘋果和微軟這兩檔市值約在3兆美元上下的股票，就佔了那斯達克100指數約25%的權重。這次調整權重雖然沒有增減任何成分股，但將迫使追蹤該指數的投資基金調整投資組合，並出脫權重遭調降的公司股票。

顯而易見的，導致該指數過度集中的七巨頭權重可能遭到調降，將成為受災股。

富國銀行股票分析師Chris Harvey則點名可能受惠於權重提高的6檔受惠股，包括星巴克、億滋（Mondelez）、Booking Holdings、吉利德（Gilead Sciences）、 Intuitive Surgical、亞德諾半導體（Analog Devices）和全球主要人力資源管理系統公司 Automatic Data Processing（ADP）。

該分析師表示，那斯達克100指數的調整應該不會終結科技股的這一波漲勢，「我們認為這次的流動性事件會帶來打擊，但只要經濟仍然乏力（不是陷入衰退），就不會打破這個超級巨型股的長期趨勢，相當樂觀的估值溢價與成長預期很難被駁倒」。