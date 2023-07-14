高雄市楠梓科技產業園區中央路上的日商塑美貝科技有限公司今天上午7時38分傳出火警，現場多次傳出爆炸聲響，火勢目前已控制住但仍未全面滅除，民眾拍下火場畫面，只見熊熊火焰燃燒整座廠房，結構被燒到東倒西歪，上方樓層一度崩塌倒下，場面驚悚嚇人。

高雄市楠梓科技產業園區中央路上的日商塑美貝科技工廠，今天上午7時38分發生火警，消防局出動63車182人到現場搶救，但因起火後迅速全面燃燒，所幸現場無人傷亡，目前火勢已控制住。

這起火災影響範圍頗大，冒出濃濃黑煙讓不少民眾吃驚，有民眾拍下火場畫面，只見整個廠房內不斷火舌竄出，最後全部陷入火海，建築結構被燒得東倒西歪，當時現場人員建議先將外圍斷電，未料話講到一半，整個科技廠難敵大火、轟然塌下，火舌此時竄得更烈，畫面非常驚悚嚇人。

火勢雖已控制住，但因廠內存放的是屬於甲基炳基酸鉀酯易燃物，在環保署及環保局的資料中，是屬於會令人產生刺鼻性質，市長陳其邁因此呼籲附近民眾避開火場，若是在家裡下風處，也盡量在屋內不要外出，所幸沒有人員傷亡，目前希望加緊控制火勢外，也盼能夠盡快把火源撲滅，至於起火原因仍需進一步調查。