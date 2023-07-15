一名女子因失戀想挽回前男友，2年前找上「艋舺淨心堂」黃姓廟公協助，不料黃男竟表示可請來「性愛大神」到飯店房間作法，帶女子去開房間後，假借進行法事性侵女子。台灣高等法院依強制性交罪判2年徒刑，緩刑5年，及提供義務勞務200小時。

判決指出，黃男自2010年起經營主打月老的「艋舺淨心堂」，提供感情、姻緣、財運等諮詢服務。2020年3月11日被害人經FACEBOOK臉書找上淨心堂，希望黃男能幫她跟前男友復合，兩人諮商約2個月後，黃男藉口可作法事請「性愛大神」挽回感情，同年5月23日帶被害人至北市信義路某飯店開房間並發生性行為。

過程中，黃男要求被害人先洗澡淨身，再裹著浴巾跪拜神像，並和自己發生性行為，還說「配合我，妳男朋友就會回來」。事後被害人還傻傻地問黃男「沒有射精是否影響作法效果？」黃男則馬上要求被害人「把那個LINE刪掉」、「妳給我刪掉，我看那個字，看得很噁心」藉此滅證，直到朋友提醒，被害人才驚覺遇到騙色神棍。事後黃男賠償女子71萬元，台北地院考量雙方已和解，一審依強制性交罪判處他3年6個月徒刑。

黃男上訴高院，再賠償女子58萬，女子向法官表示，「被告已2度賠償，設法撫平她的創傷，若再讓他坐牢，使他沾染惡習，對於社會損失更大，請判被告緩刑，以促自新，似乎比讓他坐牢更好」。台灣高等法院依強制性交罪判有期徒刑2年，緩刑5年，及提供義務勞務200小時。