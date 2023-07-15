藝人吳鳳自土耳其來台發展事業多年，除了2015年迎娶台灣老婆陳錦玉（Rynne），組成一家四口的幸福家庭外，平時也用心經營事業。豈料，吳鳳與妻子經營的品牌日前卻被質疑商品定價太貴，而他也對此回應了。

吳鳳與妻子近年來在台經營個人品牌，並推出多種土耳其的特色產品，吸引不少粉絲買單體驗土耳其的特產。誰料，吳鳳於今(15日)稍早更新貼文，指出有網友留言表示：「6瓶1000ml要1099（元），我還是喝台灣100%柳橙汁、蘋果汁、葡萄汁就很夠了，台灣果汁便宜又好喝！」認為其商品價格較高，且口感也並未勝過台灣產品。

對此，吳鳳回應：「買商品本來就是一個選擇，喜歡我們的產品歡迎買。不喜歡也當然可以去選其他東西，但是這樣留言讓人覺得不舒服。」指出自己與妻子經營事業多年，希望將家鄉土耳其的產品分享給台灣的朋友，「不買我們東西沒關係，但是至少尊重我們。」此外，也一併對網友所稱之「愛台灣就是要買台灣商品」表達自身的觀點，認為：「選擇其他國家的產品，不代表這樣就是不愛台灣！每個商品有自己的獨特性與優點。」貼文PO出後，也吸引不少網友留言回應：「喜歡的人就是會買，不用強求。只要是本著良心做事，就不用在意這些，繼續努力奮鬥吧」、「別在意，他沒有口福。」

事實上，吳鳳來台多年仍非常關心家鄉的發展，2月份時土耳其發生規模7以上的強震，吳鳳當時便在個人社群上陸續更新相關事件的最近情況，並親自前往台灣的物資捐贈現場，幫助整理物資，同時也多次感謝台灣人的善行。