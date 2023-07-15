由RoboCup與法國波爾多大學所主辦的RoboCup機器人世界盃2023波爾多世界賽，台灣小將所組成的隊伍「All is well」在OnStage機器人舞台表演中，一舉獲得該項目最高榮譽「最佳表現獎」（Best Performance）。

Robocup機器人世界盃是以2050年讓機器人足球隊踢贏當年的世足賽冠軍隊伍為目標，是目前全球機器人賽事中最具學術性的比賽。今年比賽約有2000隻機器人、2500名大學及高中學生參加，並有4萬名觀眾入場。

參加OnStage機器人舞台表演賽的隊伍，必須自行訂定主題，設想機器人動作並模擬設計出機構，再編寫程式使機器人和音樂及搭配的人員做出完美的結合來。除了舞台上的表演外，更需要以英文口頭報告及簡報向裁判及全場來賓說明。

即將就讀明道高級中學、台中高工的黃彥睿、陳秉枃、陳梓洋同學，以及積木創意中心教練翁誠孝所組成的「All is well」團隊，贏得評審和觀眾一致好評，獲得「最佳表現獎」。

教練翁誠孝表示，該隊伍在2020年初就準備前往韓國參加比賽，不料在出發前幾周因疫情爆發導致行程取消。但學生在疫情期間仍不放棄學習，甚至將機器人增加了影像辨識及姿態感應等功能，還開玩笑說當時是升國一的年紀，再一次有機會出國已經要升高一了，今年還在法國關注自己高中放榜的榜單。

隊伍名稱來自電影經典台詞「All is well」，當遇到困難的時，要告訴自己的心「一切都好」，能有勇氣面對困難，透過與機器人互動呈現出雖然一開始遇到了挫折，但繼續努力最終獲得勝利。