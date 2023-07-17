改造槍枝的情況氾濫，為有效杜絕，刑事局中打持續進行檢肅黑槍作業，近日分別在新北及新竹、台南、高雄破獲槍枝改造工廠，起出非制式長槍、手槍、槍管及子彈、改造工具等贓證物，令人咋舌的是，遭逮的4名犯嫌分別從事計程車駕駛、送貨員及五金行、裝潢業，他們辯稱是因為好奇才上網自學。

刑事局中打日前接獲情資，追查位在新北市及新竹縣、台南市、高雄市的改造槍枝工廠，並於6、7月間陸續進行搜索，查獲高雄市29歲林姓男子、台南市58歲林姓男子及新竹縣36歲謝姓男子、新北市39歲蕭姓男子涉案，共起出非制式長槍2枝、非制式手槍3枝及槍管7枝、子彈22顆、槍彈素材、改造工具。

被逮的台南林姓男子從事五金行工作，警方在其廠房發現改造獵槍及槍管等槍枝零件、已擊發子彈9顆、固定鉗、砂輪機、電鑽刻磨機、鑽床等改造工具，林男雖坦承持有，但辯稱「獵槍及子彈都是在曾文水庫山區撿來的」，不願透露槍枝來源。

擔任計程車司機的高雄林男則被查出持有非制式手槍及槍枝半成品、子彈18顆、改造工具一批，警方同時查獲他身上有海洛因、K他命及安非他命等一、二、三級毒品，林男則辯稱改造槍枝是為了防止黑吃黑、便於販賣毒品。

另新竹謝男是送貨員、新北市蕭姓男子則從事裝潢業，他們分別持有改造手槍及改造工具等贓證物，其中蕭男否認犯行，其他人則辯稱是因為好玩、好奇，才從網路上學習改造技術。

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