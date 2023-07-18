衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，5批中央畜產會從土耳其進口雞蛋被檢出有致癌疑慮的硝基呋喃代謝物，違反不得檢出標準，全數約127.62公噸遭邊境攔截，沒流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共6項檢驗不合格產品，其中土耳其雞蛋就占5項、共12萬7260公斤，都是被檢出動物用藥硝基呋喃代謝物違規，全數遭退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，硝基呋喃代謝物對人體有致癌疑慮，在台灣的檢驗標準為不得檢出，且不准用，但每個國家氣候環境與國情不同，某些國家可能有使用需求。

今年農曆前夕，因日夜溫差大、原物料上漲，雞蛋產量減少、價格上揚等種種因素導致缺蛋，行政院農業委員會啟動專案進口，這次出問題的土耳其雞蛋即為專案進口雞蛋。

林金富表示，共開放美國、澳洲、土耳其等9個國家雞蛋專案進口，截至今年7月16日，合計輸入報驗397批雞蛋，其中5批不合格。

林金富表示，由於是因應國內需求啟動的專案，不會對進口商財團法人中央畜產會裁處，至於在邊境把關部分，視每個國家是否通過系統性查核決定抽批強度。

他以美國、澳洲為例表示，這些國家之前已經通過查核，且沒有違規紀錄，抽批率就不會那麼高，而土耳其雞蛋過去沒有輸入台灣，並沒有通過相關查核，對該國風險不夠明確，這次配合專案進口，採百分百逐批查驗。

此外，這次又有1批河洛企業股份有限公司從義大利進口的「新鮮夏季松露（FRESH SUMMER TRUFFLES）」被檢出重金屬鎘超標，共0.80公斤依規定退運或銷毀。（編輯：李亨山）1120718