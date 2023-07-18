印度政府統計，16日全印度番茄平均價格接近120印度盧比，但在第2大都市德里的零售價格，每公斤178印度盧比，約2.2美元，較元月1日飆升超過700%。

天公不作美，大雨下不停也中斷番茄供應鏈，價格大漲下印度民眾直喊吃不消。許多家庭甚至忍痛放棄，食用這種印度主食蔬果。最高興的一群莫屬種番茄的農民。

印度有位番茄農表示，與妻子在4.9公頃的土地上種植番茄，本季迄今為止已賺到2400萬盧比，去年同期的獲利僅150萬盧比。現在，這對夫婦每天找來60到70名工人來管理種植事宜。同時，這對番茄小農民也搖身一變，成為該地區最大供應商之一。

大約一個半月前，印度番茄售價每公斤僅2.5盧比，供應量少但需求強勁。2021年同一時期，這位農民損失約200萬盧比。最近幾周，這對夫婦已供應350噸左右番茄，若天氣沒惡化，預計很快還會再賣出150噸。現在，每年採收3次，目前的熟期為120至140天。

印度部分地區的雨季和洪水導致運輸中斷，供應面受到影響，加上通貨膨脹，故其它蔬菜也變得更貴。當地消費者將這種情況歸咎於雨神與政府。故當地政府已開始在許多地點，用補貼方式來處理昂貴的番茄。

一般來說，在7月和8月的雨季，番茄售價會更高，但今年實在漲得太多。不過，預計番茄價格在未來幾周內將會下降，但種番茄的農民，還是好好把握這個短暫可以賺大錢的機會。