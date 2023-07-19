00929規模躍居高股息第五大

其中，00919、00929成立未滿周歲，即已達陣百億規模，為老牌高股息ETF帶來不小壓力。尤其00929爆發力驚人，近期宛如吃了大力丸，在存股族簇擁敲進、官股行庫搶進之下，截至7/14之單周規模及股東人數分別暴增46.9億元、14,676人，堪稱是上週高股息ETF人氣之王。

根據復華投信官網截至7/18的資料顯示，00929的基金資產淨值達173億元，已經超車今年大熱門的00919，躍升為高股息ETF規模第五大，預估在月配及高殖利率的魅力之下，後市仍備受市場關注！

高股息ETF規模及人數增減

資料來源：CMoney，資料日期：2023/07/14

由於00929掛牌以來至7/18，淨值總報酬率達10.67%，許多人盼它能回頭再上車，卻未能如願。因此，除息之後是搶便宜的好時機，或是以定期定額方式買進，也是不錯的方式。舉例來說，假設每月想加薪5,000元或10,000元，以近5年平均指數殖利率7.5%計算，每月只要分別存1張、3張，三年即可達標，對於許多小資族來說，是比較容易達到的方式。因此，投資人可以到元富、玉山、兆豐、統一、國泰、凱基等券商約定，以定期定額方式布局00929。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。