台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，台股後市需關注的變數包括：1、7月中下旬開始，美國與台灣企業財報與法說會，對庫存調整以及下半年需求恢復的展望將牽動大盤能否續攻；2、美國債務上限問題解決後，是否引發市場資金緊俏以及美國十年債殖利率走揚？若是，則不利股市表現；3、FED下半年升息循環是否結束？若能較市場預期寬鬆，有利激勵股市上攻；4、外資是否持續回補台股？外資仍是台股主力買盤，若能持續加碼台股，有利下半年的漲升行情。

展望7月台股後市，沈建宏認為，因為台股在5~6月已明顯上漲，因此7月中下旬開始將面臨產業基本面與財報檢驗；另外，技術面乖離下獲利回吐賣壓將出籠，以及資金面外資開始轉賣超，7月初台指期未平倉口數也轉淨空單，因此預期7月將是震盪整理的月份，雖然無須悲觀，但震盪仍會加劇，預期個股表現將優於大盤表現，績優及具利基題材的中小型股若出現較大修正，可伺機逢低承接。