永慶房產集團高雄區加盟四品牌為搶優秀人才出新招！日前才包下高雄輕軌列車廣告，打造全台唯一一台「永慶號」徵才列車，超搶眼的金黃色車體在高雄市區穿梭，不但引起當地民眾在社群上熱烈討論，也吸引同業跟進，爭相詢問包車廣告。

永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長陳秋妮說，永慶加盟四品牌在高雄店數和人數都是最多，行銷資源也最豐沛，這次我們首開房仲業先例，包下輕軌內外廣告，將永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產四大品牌的特色和氣勢都呈現出來，對於提升品牌印象與知名度的效果很不錯。

永慶不動產高雄區經管會行銷主委廖昭淦也分享，永慶號上路當天，除了我們永慶加盟四品牌的夥伴們都興奮搶拍、打卡，臉書社群和社團上也有許多人討論，聽說還有其他同業詢問輕軌廣告事宜。雖然這次的行銷成本不低，但曝光度與聲量都超乎我們的期待！

永慶房產集團加盟四品牌在高雄地區擁有超過250間店、4,600人，店數市占超過6成；今年上半年高雄區業績已突破30億元，超過40間加盟店業績已經突破2,000萬元，最高店業績更是直逼9,000萬元；在個人業績部分，上半年達到200萬元也逼近350人，對比持續盤整的房市景氣，強而有力地驗證了「最強創業平台」和「最佳發展平台」封號！

陳秋妮會長強調，選對加盟品牌、成功一半，永慶加盟體系不僅有加盟總部提供的雄厚資源，四品牌經管會也用心規劃各種行銷方式，要讓一線經紀人不論在開發或銷售，都能事半功倍。此外，永慶最強大的致勝關鍵－深度聯賣制度，透過跨店、跨區、跨品牌的合作模式，全台上千間店聯手合作，成交速度就是比別人快，今年上半年聯賣也已貢獻4成業績。歡迎南台灣房仲菁英搭上永慶高薪列車，加入永慶加盟四品牌的大家庭，為客戶提供誠實服務、一圓他們的成家夢，也為自己拚出另一個事業高峰、達成自己的人生目標！