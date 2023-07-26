高雄壽山國中與教育部、僑委會共同合作，在這個暑假迎接來了6名來自美國、澳洲的海外青年志工到學校教暑期夏令營。除了在學校教夏令營的學生之外，志工們還走入社區，到早餐店當起點餐的服務人員，與民眾用英語溝通，來用餐的顧客都感到有趣，好幾位客人一開始都害羞，不太敢說出口，經過志工的鼓勵與耐心引導，也都順利的完成用英語點餐的任務。

志工們走入社區，到早餐店當起點餐的服務人員，與民眾用英語溝通。（圖／高雄市教育局）

「壽山早餐店」老闆娘薛佩娟說，聽到海外志工要來店裡讓客人英文點餐，她也覺得非常新鮮有趣，很早就把這個消息釋放給客人們，還真的有老主顧練了英文的餐點名稱來挑戰，不只學生能真的練習英文，連叔叔伯伯阿姨都一起學，現在不只會說yes跟no而已了。

同學順利用英文點完餐，志工朋友豎起大拇指稱讚。（圖／高雄市教育局）

壽山國中校長林宜家表示，海外志工為學校的英語學習增添了不同的活力，有別於一般英文老師的教學，志工大哥哥們因為年紀相仿，除了教學外，還可以用英文跟學生聊彼此共同的興趣，上課跟下課一樣都很熱鬧。這次更走出校園，到社區裡面與居民用英語溝通，也讓可以志工體驗台灣的日常生活。

志工大哥哥們因為年紀相仿，除了教學外，還可以用英文跟學生聊彼此共同的興趣，上課跟下課一樣都很熱鬧。（圖／高雄市教育局）

志工Joseph 也高興的說，第一次來台灣就當了「早餐店老闆」，還可以教大家英語，真是緊張又難忘的經驗。Victor（李哲維）還分享自家在澳洲的烘培坊，曾為台灣知名歌手準備過結婚蛋糕過程，讓學生們都感到興奮與好奇；志工Eric（劉以文）更是攝影高手，一到學校就四處取景，幫小組拍出好照片，透過生活與興趣交流，學生也真正的感受到學英文的樂趣。

海外志工來這裡一邊教學也一邊開了眼界，覺得台灣的課程很多元，學生很幸福。（圖／高雄市教育局）

來自美國的Ryan(林奕安)跟Willie (池威利)提到，這兩個禮拜設計了藝術、生活科技、音樂課、生活美語課給學生學習，他們自己也收穫很多；另一位志工Matthew（吳承俊）也說，美國沒有生活科技這種課程，很難使用到特殊的設備，來這裡一邊教學也一邊開了眼界，覺得台灣的課程很多元，學生很幸福。