高苑科技大學1日與台鋼集團、金屬工業研究發展中心舉行「淨零減碳技術升級暨人才培訓策略合作」簽約儀式，三方將共同推動淨零減碳技術升級與永續人才培育，致力把高苑科大打造成能協助企業降低排碳，以及為企業培養需要之永續人才的重要基地，並期許未來能有更多合作計畫的研究成果產出，共創多贏。

簽約儀式由高苑科技大學校長代理人教授陳天惠、台鋼集團董事長王炯棻與金屬工業研究發展中心董事長林仁益共同簽署。

高苑科技大學董事長林輝政指出，簽約三方擬進行的合作有減碳路徑規畫與執行、生產設備調整與改善、降低碳排放之教育訓練與能量建置，以及智慧化及低碳化的人才與師資培訓4大面向。

林輝政補充，此備忘錄的簽署不僅僅是單純的技術合作，同時也將這些合作項目導入到學校的課程規畫，進而培養出日後智慧碳盤查、加熱廢熱回收技術、5G、AIoT、製程設備節電技術、數位轉型等專業技術人才。

高苑科技大學將藉由產官學的合作，讓學生在就學期間，就能學習到與社會未來發展趨勢與脈動的新知識與技能，有助於學生日後就業，弭平學用落差的情形。