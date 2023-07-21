Red Bull M.E.O.傳說之巔將於22日在台北八德商圈舉辦封街賽事，前八強選手從全台近4000名參賽者中脫穎而出，他們將在決賽中以《Garena 傳說對決》單挑決戰，還有精彩的巔峰明星賽組合，邀集了閃電狼、MOP等傳說好手組隊對打，本周末將與觀眾共同見證2023年度傳說王者的誕生。

Red Bull M.E.O.傳說之巔決賽將於明天登場，邀請全台熱愛《Garena 傳說對決》的遊戲玩家共襄盛舉，週末活動除了八強決賽之外，還有精彩的明星賽，超強陣容包含Red Bull電競隊閃電狼的奶綠、政澤將攜手MOP的Kevin、Kawhi以及直播主0322、星星搭配Red Bull M.E.O.傳說之巔前四強選手進行《Garena 傳說對決》5v5表演賽；閃電狼也將與粉絲同樂對打SWITCH的趣味遊戲《Just Dance》、《草泥馬足球》，考驗小狼們的默契與反應，保證現場笑聲連連！

兩天周末活動時逢APL（傳說對決超級職業聯賽）世界賽，現場將舉辦直播觀賽活動，更在23日晚間邀請台大嘻研社、政大黑音社，以及《大嘻哈時代》歌手小卡比、林潔心、阿夫、艾蜜莉和比杰到場熱唱，連兩天不停歇的電競活動絕對是今夏最嘻哈的傳說線下派對！