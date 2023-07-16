從女團Sweety出道的曾之喬（喬喬），拍攝《紫禁之巔》、《愛上巧克力》、《無神之地不下雨》等多部電視劇，被不少粉絲視為女神，常常使用社群平台的她近期更新頻率驟減，引發外界擔心。對此，曾之喬日前特地發文分享近況：「我很好喔。」她表示決定體驗完全不一樣的生活，「現在正式宣布：以後看到我沒有常常發文，都純屬『正常』！」

相較於前幾年，曾之喬近期的發文頻率明顯降低許多，有時1個月更新一次，今年6月份也只有4篇文章，且內容大多是有關產品推廣。她自6月9日開始，IG、臉書頁面更是停擺了整整5個禮拜的時間，此舉引發部分粉絲擔心會不會是生活出了問題。

對此，曾之喬13日難得發文分享近況：「我很好喔，因為決定認真體驗完全不一樣的生活，所以和自己奮力工作的那一面，保持一點距離。低調，充實，很喜歡這個版本的自己。」由於相較6月發文頻率，她自嘲：「因為太少發文，越來越多人關心我最近好不好。」不忘關心眾人，「那你們好嗎？記得常常抬頭看看天空喔，天空，就是奇蹟。」她也表示，「希望大家都好好的，聽見自己的心。」

貼文曝光後，許多粉絲紛紛留言關心，「隔了好久終於發文，放心了」、「很想念喬的聊姐系列」、「想念喬喬時我會聽妳的歌，希望妳能出新歌」、「喬很好就好，我也很好」、「沒關係，看不見，聽不見，也愛妳。平安健康就好。」，圈內好友也引來王子（邱勝翊）、謝佳見鼓勵留言「你好就好」、「好好跟自己相處就好」。