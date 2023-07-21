原擔任新加坡議長的陳川仁接連爆出失言、婚外情等醜聞後辭職下台，星國總理公署今天表示，國會8月復會時，總理李顯龍計劃提名執政黨國會議員謝健平出任議長。

綜合星媒報導，現年61歲的謝健平自2006年擔任馬林百列集選區的國會議員至今。他曾在2011年至2016年間擔任國會副議長。

新加坡國會預計8月2日復會，李顯龍預計屆時提名謝健平出任議長。

新加坡國會議長與同黨女議員婚外情曝光，引發政壇大地震。

據新加坡國會規定，任何國會議員都有權提名另一名議員擔任議長。若只有一名候選人，由該人選自動當選；如果候選人超過一人，就會透過議會投票選出議長。

新加坡政壇近來風波不斷。自2017年起擔任國會議長的陳川仁上週爆出曾在國會開會期間私下低語，批評反對黨工人黨國會議員林志蔚為「他媽的民粹主義者」。他17日又與另一名同屬人民行動黨的國會議員鍾麗慧爆出婚外情，兩人都已辭去國會議員並退黨，陳川仁也辭去議長一職。

其他事件還包括新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）涉及貪汙調查。

不僅執政黨人民行動黨議員接連爆出醜聞，已婚的工人黨國會議員貝理安因與一名已婚黨員發生不倫戀，19日辭去議員職務。本週短短3天內就有3名國會議員陸續請辭。

日前網路開始流傳貝理安（Leon Perera）與工人黨青年團主席佘雪玲「不當交往」的影片後，工人黨黨魁畢丹星（Pritam Singh）表示，兩人坦承在2020年國會大選後開始這段婚外情，但前一段時間已停止這段關係。

貝理安與佘雪玲已退出工人黨，貝理安也辭去國會議員職務。

至於目前新加坡一些集選區團隊不完整，是否影響國會大選時程？李顯龍17日表示，沒有立即舉行大選的計畫。下屆國會大選最遲需在2025年舉行，本屆國會新會期才開始不久，議程很滿。

他說，在那些少了一名議員的集選區內，會由其他議員補上，以確保選民得到照顧。這是集選區的其中一個優勢。

新加坡國會目前由副議長陳舜娘代理議長。