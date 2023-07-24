非洲國家喀麥隆商業樞紐杜阿拉（Douala）的一棟建築今天倒塌，消防人員表示，造成至少16人死亡，多人重傷。
法新社報導，醫院院方人員表示，受害者包括1名3歲女童，另有3名兒童在加護病房。
一位不願透露姓名的消防隊員告訴法新社，目前死亡名單所列的16人只是初步數字。
凌晨1時30分左右，杜阿拉北部的一棟4層樓建築倒塌，壓在另一棟居住用建築上。搜救人員正在廢墟中搜尋倖存者。
濱海區（Littoral）首長狄波阿（Samuel Dieudonne Ivaha Diboua）在事故現場勘災時說：「情況已獲控制，消防人員正在努力確保沒有任何人困在廢墟裡。」
杜阿拉的拉昆蒂尼亞醫院（Laquintinie hospital）表示院方接收13名傷患，並說其中1名3歲女童和19歲年輕女性不幸身亡。
院方進一步指出，傷者中的3名兒童正在接受緊急治療。在醫院接受治療的其他傷者包含2名少女、一名28歲女性及5名男性。（實習編譯：顏愉容/核稿：蔡佳敏）1120724
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