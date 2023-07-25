高雄捷運黃線Y3站與澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，人民團體陳情運動園區都市規畫，減少滯洪容量將導致更嚴重的水患問題，對於杜蘇芮颱風逼近，呼喊「莫忘828水災、反對滯洪公園蓋豪宅」，要求市府將綠地還給市民。（林雅惠攝）

高雄捷運黃線Y3站與澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，今日於內政部都市計畫委員會專案小組討論，人民團體陳情運動園區都市規畫，減少滯洪容量將導致更嚴重的水患問題，對於杜蘇芮颱風逼近，呼喊「莫忘828水災、反對滯洪公園蓋豪宅」，要求市府將綠地還給市民。

社團法人台灣森林城市協會、台灣水資源保育聯盟及飽受828淹水之苦的鳳山區文德里里長謝智華今日共同發表心聲，表示澄清湖棒球場開發計畫，高雄市政府為了補償捷運黃線的財政虧損，竟要把攸關澄清湖一帶淹水問題的小貝湖滯洪空間大幅減少33％至50％，把2.15公頃滯洪用地變賣給財團蓋豪宅，換取27億的財政收入同時，將導致附近社區淹水困境更加惡化。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，杜蘇芮颱風逼近，其路徑就和2018年造成828大淹水的颱風路徑相同，是否又會大淹水再重演，況且除了淹水問題，該案也會汙染高雄市民飲用水源，破壞觀光景觀與綠地樹木，這些問題都未見市府符合民間期待的改善作法。

莊傑任說，政府辯稱縮減滯洪量不會造成淹水，是市府引用數據過時且錯誤，澄清湖棒球場園區是小貝湖的舊址，而殘存的小貝湖滯洪公園面積原本有9.1公頃，市府重劃後降為2.1公頃，實際滯洪量大減1／3以上，而市府引用2007年水利局的報告，說小貝湖滯洪空間減量不會淹水，但在2018年8月28日澄清湖周邊大淹水的時候，這份報告就已證明現況滯洪空間嚴重不足，如今5年過去，高雄市政府都委會竟然為了土地利益，讓鳳山、三民、鳥松區數10萬人曝露在更加嚴重的淹水風險之中，颱風來了，希望市長陳其邁不要忘記5年前的慘痛災情，幫高雄市民守住小貝湖滯洪公園，市民不要建地，不要豪宅，而是要更大的滯洪容量，提升城市的防洪韌性。

里長謝智華說，鳳山區文德里是澄清湖滿水洩洪第一排的淹水重災區，他以曾為2018年828大淹水受災戶，大力反對市府縮減小貝湖滯洪池的做法。

謝智華也寫一封陳情信給營建署，提到他從小在此地長大，國中時期的小貝湖，湖光山色，1983年以前，文德里及周遭的里從不會淹水，1986年後，長庚醫院蓋好占據大部分小貝湖後，造成每雨必淹，百姓痛苦不堪，2018年8月28日的豪大雨造成文德里3／4以上的道路，及週遭三民區、苓雅區大積水，社區地下室滅頂，影響數萬人的生命財產安全，尤其令小貝湖的收水功能僅剩1／3（實際數字更低），如連僅有的1／3防洪也慘遭市府賤價廉售，換取27億的財政補貼，叫百姓情何以堪。

謝智華指出，現有天然形成僅存的小貝湖，是鳥松、仁武、大社、鳳山、三民、苓雅等區的屏障，若病更必會造成禍害無窮，因此堅決反對小貝湖公園滯洪用地變更為建地，希望高雄市政府還給市民原本的滯洪空間及原貌。

對此，高雄市政府表示，都市計畫變更皆由相關局處與委員會層層把關，符合各項法令規範，專家學者均已充分討論評估，並無嚴重水患問題，高市府會持續進行社會溝通，尋求公共利益最大共識。

高市府表示，計畫範圍內並不屬於淹水潛勢區，但市府仍採嚴謹保守之出流管制規劃，設計45672立方公尺之滯洪池，不僅比雨水下水道規畫報告要求的有效滯洪體積更高，綠地公園也未曾縮減，該出流管制規劃經審核通過，未來將尊重排水紋理、拓寬道路、新增步道、改善人車通行動線、檢討閒置設施串聯整合綠鋪面後，綠地將擴大至約10.46公頃，較現有綠地提升1.9倍。

市府表示，鳳山文德里屬於赤山一帶，近年人口發展迅速，水利局已持續改善相關排水措施，包含寶業滯洪池完工、增設百甲圳分流功能，並持續調控澄清湖水位及增設熱帶園藝試驗所滯洪設施，明顯改善過去淹水之情形，且相關問題在都委會審議時，專家學者均已充分討論評估，並不存在外界質疑恐有嚴重水患的問題。

運發局表示，為維護湖岸景觀及保護既有樹木，運動休閒專用區變更劃設於臨大埤路公園用地後約73公尺處，未來建築物將距離現在湖岸邊至少300公尺以上且集中配置，並提出樹木保存與移植策略以及避開既有排水紋理，以融入低衝擊開發同時聚焦原生自然環境為目標。

高市府重申，澄清湖特定區周邊用地之都市計畫變更及後續開發建設，將符合相關法令規範，同時由相關局處及委員會層層把關，確保整體環境、水源品質及樹木移植保存，營造水岸生態與休憩綠帶。