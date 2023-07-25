中央氣象局今發布杜蘇芮颱風陸上颱風警報，涵蓋範圍預估將隨時間從東南部、恆春半島逐漸擴大到中南部以及花蓮一帶；新光人壽、國泰人壽、南山人壽以及三商美邦等壽險公司，陸續啟動保戶關懷機制，包括快速理賠、保險緩繳、理賠預付金等各項服務，也提醒民眾嚴防強風豪雨、提早做好防颱準備。

新光人壽表示，啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務

國泰人壽則啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務；此外，國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助。

保戶比較有疑慮的是，保單借款利息減免部分，三商美邦人壽以自家保單為例，即日起至112年08月31日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。