摸彩獎品豐富。（聯禾有線提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東聖母醫院及員山衛生所會在現場推廣家庭照顧者支持服務、病人自主權利法、器官捐贈等宣導，並提供諮詢。（聯禾有線提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因應暑假鬧血荒，宜蘭在地企業聯禾有線電視結合羅東鎮公所、聖母醫院、杏輝醫藥集團、喜互惠超市等單位，27日上午9時到下午4時，在公所旁的羅東萬連號捐血車，共同舉辦「網羅熱血、行動公益GO」捐血摸彩抽好禮活動；不僅有捐血好禮，還加碼一次的摸彩，提供多張溫泉住宿券及豐富獎品，人人有獎。

聯禾有線電視繼去年首次在自家公司停車場舉辦捐血活動，成功募集186袋血後，今年開始出走地方，特別發起「網羅熱血、行動公益GO」捐血活動，首發地點就選在羅東鎮。

活動訊息一宣布，即獲得議長張勝德、副議長陳漢鍾、議員沈信雄、陳俊宇、黃琤婷、陳鴻禧、謝家倫、羅東鎮長吳秋齡、宜蘭市長陳美玲、壯圍鄉長沈清山、蘇澳鎮長李明哲、三星鄉長李志鏞，還有礁溪寒沐酒店、村却國際溫泉酒店、力麗威斯汀度假酒店、利普咖啡、正昇實業公司等各界響應、鼎力支持。

活動當天，羅東在地名店利普咖啡將於現場提供現磨優質咖啡免費暢飲，另喜互惠超市也提供冷飲點心兌換券，而宜蘭聯勸基金會特別贊助200份的中油羅東壯圍站咖啡兌換券。此外，聖母醫院及員山衛生所會在現場推廣家庭照顧者支持服務、病人自主權利法、器官捐贈等宣導，並提供諮詢，歡迎大家踴躍前往捐血做公益。