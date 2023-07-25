金門縣消防局長呂英華(右一)實地檢視各式裝備器材整備情形，並提示相關防颱工作重點。（圖／金門縣消防局提供）

今年第5號颱風「杜蘇芮」近逼，中央氣象局已於今（25）日下午發布恆春半島及屏東陸上颱風警報，且暴風半徑仍持續擴大，不排除發展為強烈颱風，目前正以每小時15公里的速度，向西北西進行。面對可能遭受杜蘇芮直撲的金門，縣府各級單位嚴陣以待，防災應變中心預計將於明（26）日下午進入一級開設，但並未宣布明天要停班停課，提醒所有鄉親務必做好防颱準備。

根據金門氣象站指出，杜蘇芮颱風外圍環流繞過台灣地區後，再經台灣海峽的「狹管效應」集中，預估明天上午金門地區就會出現強風，平均風達6級以上，陣風也將達8~9級以上，暴風圈預計於27日下午15時左右觸碰金門，28日下午14時才會離開，提醒民眾預先做好加固措施。另因受颱風環流沉降影響高溫持續攀升，今天下午1點20分左右，金門最高溫甚至還衝上38.0度，也提醒明天白天大家在準備防颱工作時，仍要多注意身體狀況。

因颱風來襲金門海空交通同步受到影響，有關台金空中航班及小三通船班目前最新資料，華信航空26日高雄-金門末班班機（AE309、AE310）已取消，小三通客船金門往返五通、石井航線自26日至27日全天候停航，民眾請持續留意相關單位公布之訊息。

備戰颱風來勢洶洶，金門消防局今日已預先通報工務處、建設處、台電、自來水廠等防災單位及鄉鎮公所，妥善整備救災人員與機具，檢整情形提報消防局掌握狀況，並由代理副局長陳國瑋率各大隊拜會鄉鎮長，請其落實防颱應變工作，以及動員村里幹事及村里長，逐戶進行防颱宣導。相關工作暨有運用村里廣播系統進行防颱重要事項廣播、民眾在應變中心一級開設後應盡量避免外出；特別關注族群包含待產孕婦、洗腎民眾之緊急預案；並協助使用維生器材案家優先安置於醫院；建設處、林務所及各鄉鎮公所，掌握所屬救災人、車、機具，及規劃道路優先搶通順序，災時分配投入，提昇效率。

除持續關注颱風動態外，金門縣消防局也已完成所屬各大隊、分隊防颱整備，由局長呂英華偕同代理副局長陳國瑋實地走訪檢視各式裝備器材整備情形，並提示相關防颱工作重點。呂英華呼籲，颱風影響期間，請民眾緊閉家中門窗、避免外出，並隨時關注颱風消息及政府發布之訊息。另於地區災害應變中心一級開設後，太武山山區、海域及湖庫將劃設為管制區，暫時禁止出入，請民眾及遊客勿前往海邊釣魚、戲水、觀浪，以確保生命安全。