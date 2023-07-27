馬來西亞一名女子，日前嫁給育有5名孩子的單親爸爸，不料丈夫卻在婚後1年因患腦溢血病倒，此時身為妻子的她不但不離不棄，一肩扛起家計之餘，還覽下照顧繼子的責任，所幸丈夫的病情好轉許多，如今已能幫忙處理簡單的家務。

綜合馬來西亞媒體報導，41歲的阿祖拉2020年8月，嫁給已是5名孩子父親的丈夫，結果丈夫某天晚上12時突然頭痛欲裂，接著不省人事，後遭緊急送往吉隆坡中央醫院，查出罹患腦溢血，並於術後昏迷2週、臥病在床1個月，使得全家人頓時失去經濟來源。

眼見丈夫的恢復情況不太理想，還有記憶力衰退、行動困難等問題，重回物流公司主任一職遙遙無期。對此，阿祖拉便決定和對方撐過術後復健，搬到娘家投靠親人，並以自身賺得的微薄收入，讓丈夫持續接受物理治療。所幸有她的不離不棄，丈夫的病情開始好轉，如今已能幫忙簡單的家務，行動力也和過往相比改善不少。

不過，阿祖拉透露，雖然丈夫逐漸恢復健康，仍會忘記5名孩子的名字，因此她也不時和對方藉由視訊，與目前分隔兩地的孩子聯絡，全家人都為此盡了不少努力，只盼身為父親的丈夫早日痊癒，重拾原本的生活。

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