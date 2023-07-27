台燿第2季合併營收為37.56億元，季增2.84%，營業毛利為6.82億元，季增1.1%，單季合併毛利率為18.17%，年減0.31個百分點，營業淨利為2.59億元，季增11.47%，單季稅後盈餘為2.68億元，單季每股盈餘為1元，第2季營運逐漸擺脫谷底，也順利彌補第1季虧損，累計上半年稅後盈餘為6193萬元，每股盈餘為0.23元。

台燿近幾年將產品重心放在低損耗Low Loss相關產品，高階材料產品已陸續通過客戶端認證，並於今年第1季開始出貨，據台燿公佈資料，今年第1季Low Loss相關產品佔台燿營收比重已從去年平均約45%拉升到50%以上，法人推估，Very Low Loss等更高階材料應該已佔Low Loss產品40%到50%。

目前台燿尚有許多產品進行關鍵認證中，預計下半年到明年可望陸續發酵，隨著AI伺服器/資料中心高度成長，下半年相關產品佔比可望進一步拉升，成為台燿業績成長新動能。