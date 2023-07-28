前總統陳水扁之子、前高雄市議員陳致中，因聽媽媽吳淑珍的話，幫忙海外洗錢被判刑1年定讞，今年5月入監服刑，陳致中日前遭爆料在監「享特權」，並計畫申請改調外役監坐「爽監」，引發各界關注，但據透露，陳致中因在期限內未向獄方提出申請，因此8月將公布的外役監名單確定沒有陳致中。

陳致中這次未申請改調外役監的原因，是否因先前殺警案受刑人「星二代」易寶宏惹出外役監爭議有關？外界不得而知。依規定，陳致中仍可在10月提出改調外役監服刑的申請。

不過，由於陳致中的刑期至明年4月10日止，估算他最晚在明年2月就能申請假釋出監，其實與他刑滿日期差距僅1、2個月，除非他急著想在明年春節前獲准假釋返家，否則申請外役監服刑換取縮刑的實益不大。

陳致中因在父親陳水扁、母親吳淑珍所犯龍潭購地弊案與南港展覽館弊案中，被控與妻子黃睿靚共同掩飾父母犯罪所得美金816萬餘元（折合台幣約2.5億餘元），最高法院依洗錢罪判陳致中1年徒刑、併科罰金150萬元定讞。台北地檢署囑託高雄地檢署執行，陳致中已於5月11日到高雄第二監獄服刑。

另陳致中曾於2011年因在國務機要費中聽媽媽吳淑珍的話作偽證，被依偽證罪判刑3月定讞，聲請易服社會勞動，他到高雄監獄教受刑人英文，執行滿546小時結案，因此他在獄中以洗錢罪、偽證罪2案請檢察官聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定陳致中應執行1年2月。

由於陳致中先前的偽證罪已執行完畢，可以扣抵3月刑期，因此他的刑期剩11月，至明年4月10日止。

依規定，陳致中刑期屬於短期刑，服刑滿2個月即可申請到外役監服刑。所以陳致中在本月可以提出申請，矯正署將在下月審查公布外役監名單。不過，由於陳致中在申請期限內均未提出申請，故陳致中確定今年8月不會改調外役監服刑。

外役監遴選日前爆發爭議。涉及2014年夜店殺警案受刑人、藝人易淑寬之子易寶宏被爆爽服外役監，引發基層員警不滿，法務部表示將從嚴審核外役監遴選標準，由於矯正署查出易寶宏外役監服刑期間返家探視，竟以臉書標記特種行業並宣傳，還違規與友人在外飲酒聚會，甚至拍照上傳社群，7月決議解送花蓮監獄執行，他在外役監的縮刑188天，也全部歸零。