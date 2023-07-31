觀察各大運動品牌在還沒邁入2023年第4季的消費旺季前，現階段庫存水準已在低檔，不再降價促銷，毛利率可望止滑，法人認為，雖然消費加道還沒有明顯年增，但營運谷底已過。據大中華各供應鏈的反應來看，Nike仍是各客戶中，拉貨恢復最強勁品牌。

多個運動品牌反映近期營收表現優於預期，平均庫存約持平至個位數增長下，將7月展望上修，法人認為，製鞋端未來兩季訂單可望逐季回升。NIKE是台廠供應鏈中，下單維持穩定成長的品牌，預期主要供應商將隨其下單量增加而逐季復甦。

鈺齊-KY第二季歸屬母公司稅後純益6.21億元，年減34.9％，單季EPS 3.27元；上半年歸屬母公司稅後純益10.96億元，年減26.9％，EPS 5.76元。

志強-KY受客戶調整庫存影響，上半年合併營收72.29億元，年減15.2%，營業毛利11.25億元，毛利率15.6%，較去年同期減少6.5個百分點，稅後純益2.96億元，年減約63%，上半年EPS 1.51元。