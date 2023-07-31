大陸國防部表示，根據年度計劃及中國、阿拉伯聯合大公國雙方達成的共識，中阿「獵鷹盾牌-2023」空軍聯合訓練將於8月在中國新疆舉行。

大陸國防部強調，這是中阿首次舉行空軍聯訓，旨在深化兩軍務實交流與合作，增進雙方了解與互信。

此前，中俄剛剛於23日結束在日本海中部的「北部·聯合-2023」演習，雙方共派出10餘艘艦艇和30餘架飛機，以「維護海上戰略通道安全」為課題，圍繞相關課目進行演練，並接續組織海上聯合巡航。

《華爾街日報》日前報導，拜登政府的一位高級官員表示，美國白宮注意到，近年來阿聯元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）在與俄羅斯和中國的關係方面取得進展，這已使阿聯與美國的關係受損。

報導稱，美國官員已警告穆罕默德，如果過於密切地與俄中在軍事和情報方面合作，將危及阿拉伯聯合大公國與美國的關係。

報導還指出，2021年，阿布達比附近一個中國秘密軍事基地的建造，幾乎破壞了阿聯與美國的關係。在美國政府的施壓下，穆罕默德當時停止了這個計畫，而阿拉伯聯合大公國官員稱，他們認為這是一個純粹的商業港口。