法新社報導，這場軍事演練主要在阿布穆沙島（Abu Musa）舉行，但也在大通布島（Greater Tunb）和小通布島（Lesser Tunb）周圍進行。兩週前，美國加強其在波斯灣地區的軍事力量。

目前尚不清楚軍事演習將持續多長時間。

伊朗通訊社（IRNA）報導：「為了捍衛位於波斯灣、屬於伊朗的島嶼，伊朗革命衛隊於2日早上展開海上演習。」

伊朗通訊社引述伊朗革命衛隊海軍指揮官奧茲瑪伊（Ali Ozmaee）說法，表示這次演習「在阿布穆沙島、大小通布島進行」。

這3座島嶼位於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近，幾十年來一直是阿聯和伊朗爭執的根源。荷莫茲海峽是連接波斯灣和外海的重要水道，全球1/5的石油出口通過此處。

上個月，伊朗召見俄羅斯駐德黑蘭大使，抗議波斯灣阿拉伯國家和莫斯科當局發表的聯合聲明，稱其挑戰德黑蘭當局對這3座島嶼的主權主張。

根據伊朗通訊社，伊朗革命衛隊海軍軍艦配備加迪爾級（Ghadir）巡弋飛彈系統和Fath 360彈道飛彈，還部署了配備人工智慧（AI）的無人水面艦，以及戰鬥機、直升機和無人機。