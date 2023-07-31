今年來受惠於疫情解封，國人海內外旅遊商機大發利市，觀光飯店、旅行社等業績大成長，而上櫃觀光餐旅類股指數，更從去年7月來至目前，連續長達1年大漲行情，累計飆漲逾1倍；今天該類股指數重挫逾2％，為上櫃指數跌幅最大類股。

上櫃觀光餐旅股除了上述4檔重挫外，寶得利、富野、亞都、聯發國際及海灣等都跌2％～4％以上。

至於上市觀光餐旅股今天跌幅近0.9％，鳳凰、雲品、雄獅、夏都、寒舍等跌幅2％～4％左右。

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