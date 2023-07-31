集中市場今（31）日由AI伺服器股帶頭殺，上櫃觀光餐旅股則被「割韭菜」，五福（2745）、山富（2743）等摜殺至跌停，燦星旅（2719）、易飛網（2734）都各跌8％～9％以上，觀光類股指數大跌2％以上。