今年來受惠於疫情解封，國人海內外旅遊商機大發利市，觀光飯店、旅行社等業績大成長，而上櫃觀光餐旅類股指數，更從去年7月來至目前，連續長達1年大漲行情，累計飆漲逾1倍；今天該類股指數重挫逾2％，為上櫃指數跌幅最大類股。
上櫃觀光餐旅股除了上述4檔重挫外，寶得利、富野、亞都、聯發國際及海灣等都跌2％～4％以上。
至於上市觀光餐旅股今天跌幅近0.9％，鳳凰、雲品、雄獅、夏都、寒舍等跌幅2％～4％左右。
集中市場今（31）日由AI伺服器股帶頭殺，上櫃觀光餐旅股則被「割韭菜」，五福（2745）、山富（2743）等摜殺至跌停，燦星旅（2719）、易飛網（2734）都各跌8％～9％以上，觀光類股指數大跌2％以上。
今年來受惠於疫情解封，國人海內外旅遊商機大發利市，觀光飯店、旅行社等業績大成長，而上櫃觀光餐旅類股指數，更從去年7月來至目前，連續長達1年大漲行情，累計飆漲逾1倍；今天該類股指數重挫逾2％，為上櫃指數跌幅最大類股。
上櫃觀光餐旅股除了上述4檔重挫外，寶得利、富野、亞都、聯發國際及海灣等都跌2％～4％以上。
至於上市觀光餐旅股今天跌幅近0.9％，鳳凰、雲品、雄獅、夏都、寒舍等跌幅2％～4％左右。
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