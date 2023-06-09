整體來看，今天37檔上市櫃注意股中，除了上述個股之外，亞都早盤也衝上漲停，另盛達、三陽工業、瑞築、亞航、辛耘、一詮、蔚華科、聰泰等漲幅都在3％～7％以上，另有約10檔維持上漲或漲1％～2％。

但另有約16檔個股表現疲軟，除了上述2檔個股大跌外，連宇逾8％，山富、易飛網、五福、第一店、鑫創電子、鳳凰、雲品等都跌3％ ～7％之間，多屬於飯店、旅行社股等為主。