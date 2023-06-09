整體來看，今天37檔上市櫃注意股中，除了上述個股之外，亞都早盤也衝上漲停，另盛達、三陽工業、瑞築、亞航、辛耘、一詮、蔚華科、聰泰等漲幅都在3％～7％以上，另有約10檔維持上漲或漲1％～2％。
但另有約16檔個股表現疲軟，除了上述2檔個股大跌外，連宇逾8％，山富、易飛網、五福、第一店、鑫創電子、鳳凰、雲品等都跌3％ ～7％之間，多屬於飯店、旅行社股等為主。
台股多頭氣盛，近來不少吃喝玩樂股股價開趴歷高，惟因價量異常現，遭證交所及櫃買中心列注意股，據統計，今（9）日37檔注意股股價表現兩極化，保勝光學（6517）早盤跌停、必應（6625）差1檔跌停，但也有些個股仍逆勢大漲，高力（8996）午盤前多維持漲停，倚天酷碁-創（2432）更拉出第8根漲停。
整體來看，今天37檔上市櫃注意股中，除了上述個股之外，亞都早盤也衝上漲停，另盛達、三陽工業、瑞築、亞航、辛耘、一詮、蔚華科、聰泰等漲幅都在3％～7％以上，另有約10檔維持上漲或漲1％～2％。
但另有約16檔個股表現疲軟，除了上述2檔個股大跌外，連宇逾8％，山富、易飛網、五福、第一店、鑫創電子、鳳凰、雲品等都跌3％ ～7％之間，多屬於飯店、旅行社股等為主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。