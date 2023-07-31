永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期經濟數據表現不如預期，加上打炒房房市政策陸續推出，投機客退出市場，房市回歸供需基本面，目前交易以自住首購與換屋需求為主力，而在通膨預期下，部分長期置產族群也有進場跡象。觀察7月民眾看屋量仍高，與6月相比成長約一成，但出價、付斡意願略降，猶豫期拉長，出價較為保守；但近期台股持續高檔震盪，增加屋主對價格的期待，讓價意願低，買賣雙方價格認知持續拉鋸，讓7月房市交易量較6月小增2%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，下半年雖有平均地權條例修法，加上央行第二屋信用管制抑制過熱交易，同步又祭出青年安心貸款2.0提高優惠，政府一手打炒房，一手助買房，市場呈現「投資收手，自住出手」的狀況，根據台灣房屋和中央大學合作的「購買房地產時機」指標調查，「購買房地產時機」指標為107.35點，較前月上升2.10點， 兩項指標皆落於100點以上樂觀區，顯示現在房市環境逐漸趨向「自住友善」。

2023年下半年一開始，市場買氣略微上揚，中信房屋總經理張世宗表示，房市依舊缺乏強力拉抬房市的利多基礎，而蛋白重劃區的賣壓高，民眾對價格下滑抱有期待，因此交易量拉抬不易。相對而言，生活機能完整，抗跌保值的蛋黃區產品將會是下半年的交易主流，展望未來，房市仍有國際資金收縮、利率匯率調整等總體經濟的可能變數，加上下半年即將進入選舉白熱化，後續影響仍需要持續關注。

7月房市雖然平均地權條例上路，加上房市傳統淡季，不過整體房市交易大致較上月持平，且較去年呈現微幅增長，整體房市並未因為淡季出現明顯衰退。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月平均地權條例上路，但主要控管私法人購置住宅與禁止未來預售換約等行為，由於政策討論已經一年，政策影響力早已經發酵，加上政府雖然嚴格打擊非自用行為，但對於首購房貸等政策仍釋出善意，加上股市受惠AI題材有波亮麗走勢，有利房市交易穩定，不過觀察房市在自用當道的趨勢下，淡旺季狀況似乎越來越不明顯。