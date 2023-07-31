中信關鍵半導體經理人張圭慧指出，聯準會如市場預期升息1碼，且未更動利率前瞻指引，維持依數據做決策的方針，保留進一步升息的彈性。儘管近期就業、通膨均出現放緩，但美國經濟濟比預期更具韌性，GDP已連續3個季度呈現正成長。主席鮑爾表示目前正踩在經濟軟著陸的路上。聯準會將致力於達成經濟軟著陸。

張圭慧說，7月消費者信心指數（CCI）總指數為68.39點，較6月上升1.73點，創去年5月以來新高；其中，6項調查指標均上揚，以投資股票指標上揚最多，創去年3月以來新高，反映近月台股指數持續走強，推升投資情緒。

張圭慧指出，在高效能運算、車用電子市場需求強勁，以及對記憶體需求增加下，研究機構SEMI預估全球12吋晶圓廠設備支出，將由今年的740億美元成長至2026年的1,190億美元，年複合成長率（CAGR）達17％，顯現市場對半導體的長期需求強勁。近期半導體庫存去化正向發展，訂單能見度提升，且下半年在季節性需求的帶動下，預期第三季、第四季晶圓代工、封測、設備等半導體產業的營收有望回復正成長，脫離第二季的庫存調整谷底。

越股方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，過去歷史經驗顯示存款利率與融資餘額存在反向關係，去年越央升息，銀行存款利率一度破10％，造成資金從股市外流。然上半年越央快速降息，民間存款利率應聲下調，有望刺激資金回流風險性資產。

除此之外，胡志明交易所成交量今年成交量明顯較去年回升，6月成交量相對去年同期增長62％，月增長38％，顯示股市熱度回溫。加上6月證券開戶數達13萬，亦創今年新高，顯示散戶參與股市意願增加。

展望越股後市，張晨瑋說，目前基本面不變，市場評價仍顯中性，此時不失為理性投資者布局越股良機。