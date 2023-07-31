宜蘭市復興路與文化路口從6月中旬開始進行雨水下水道箱涵工程，因卡在台電與自來水管線遷移問題，至今仍未完成，而復興路是學區，住家、店家又多，為學生、上班族重要道路，封路影響相當大，故引起民怨；縣府水資處邀請宜蘭市公所與相關單位協商，自來水管線將於8月5日前完成遷移，讓工程順利推進。

市公所為解決復興路市區淹水問題，遂向中央爭取A幹線新建工程與A幹線改建工程，施作雨水下水道箱涵；A幹線新建工程經費為5700萬元，從宜中路、民族路口做到弘志路段，全長885公尺。因該路段為重要道路，公所不敢全段封路，採取分段施工，一小段60公尺慢慢做，以免對交通影響太大。

市公所坦言，A幹線新建工程已推進到復興路、文化路口，但從6月中上旬封路施工迄今，雨水下水道箱涵與台電、自來水管線重疊，但台電不願遷移，自來水管線同意配合往下挖避開箱涵，所以時間才會拖得比較久，而A幹線新建工程會持續分段施作，往東推進到弘志路，預計明年7月才能完工。

至於A幹線改建工程，從弘志路到校舍路平交道前的自強新路，全長492公尺，經費8050萬元，從2021年開始施工，目前弘志路至宜興路段已完成，只剩宜興路到自強新路約200公尺路段，預計明年春節前完工。市長陳美玲說，已指示工務單位工程不能拖，工期能縮短就縮短，工程一定會引發民怨，請大家體諒。

水資處接獲民眾陳情，了解工程遇到的問題，上週五召集相關單位協商。結論為文化路至神農路段台電管線遷移案，請台電加速審查配合遷移；宜興路至自強新路交通維護計畫，請公所與交通處針對疑義先行釐清，加速審查流程，而台電管線遷移，請台電配合期程辦理，其平交道違規照相機遷移，請公所配合鐵路警察局花蓮分局意見辦理。