美股上週五(7/28)強勢上漲，帶動台股7/31開高，一開盤跳空大漲，早盤一度上漲170點，然而隨著創意(3443)下修財報，引爆AI概念股慘跌，台股也下殺近200點，高低震幅約380點。台股走跌，12檔台股高股息ETF中，僅00929、00730收紅，分別上漲0.6%、0.31%，其餘皆墨。其中00878、0056、00713、00701、00918、00919等六檔ETF跌幅甚至超過大盤。

分析00929逆勢收紅，主要是7/31網通族群表現強勁，成分股中，智易(3596)亮燈漲停，啟碁(6285)漲幅也近2%；此外，聯發科(2454)、瑞儀(6176)漲幅分別超過5%、9%，使得00929格外抗跌，是高股息中漲幅最高者，成交量超過10萬張，收盤價16.65元，順利填息，僅花9個交易日。

7/31台股高股息ETF漲跌幅

資料來源：CMoney，資料日期：2023/07/31

此外，觀察官股行庫近期買賣高股息ETF情況，僅增持00929，其餘高股息ETF均是減持，無論5日、10日、20日買進張數及金額，00929均位居高股息ETF之冠。以近20日來說，官股行庫買超00929金額近16.8億元，統計至7/28，持股比率約11.3%。顯見月月配息、8%配息率極具魅力，使得00929買盤持續強勁，目前規模已經超過200億元，受益人數逾115,000人。

官股行庫買賣超高股息ETF

資料來源：CMoney，資料日期：2023/07/31

00929將於8月進行第二次除息，投資人正狂喜期盼，8月配息也能夠如同首次配息開出紅盤。根據復華投信官網資料顯示，至7/28，00929收益平準金已達0.96元，有存股達人估算第二次配息，每單位配息金額應仍能維持0.11元，若以7/28淨值16.55元計算，年化配息率近8%，可望將持續吸引存股族買進參與配息。

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