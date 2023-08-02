兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金(00913) 研究團隊指出，5G、AI、電動車、矽晶等新型應用題材，看好再生晶片製造的專業製程搭配全球市場需求量增加，有機會刺激再生晶圓產業報價上升，也有利帶動走勢續揚。另外，隨著電動車產業走勢向上，台灣半導體市場具有優於全球市場的先進製程與特殊製程，相對適合提供全球車用電子產品需求，有利台灣晶圓代工廠產能擴增，此外，目前市場喊出2024年的個人電腦超級換機潮，值得高度期待新型應用題材。

兆豐投信指出台灣擁有上游設計、中游晶圓代工及下游封裝測試完整的半導體產業鏈，佔有全球市場產能，國際企業也都需向台廠增加訂單與擴增產能需求，特別是中、上游最具成長動能。台灣半導體產業年成長率遠勝於全球半導體市場，成為較具投資價值的領域。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。