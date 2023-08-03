綜合考量債券殖利率與信用評級，凱基ESG BBB債15+（00890B）基金經理人劉書銘認為，在投資等級債券中以BBB級的殖利率相對其他投資級債券標的高，現階段布局專注於BBB級的債券ETF，不僅能夠享受利率下行帶來的資本利得，其投資等級的信用評級，對於偏好息利雙收的投資人來說，或許是可放入ETF布局組合的好標的。

觀察台灣發行的5檔BBB級投資等級債券ETF，今年以來基金規模成長達新臺幣897億元，佔今年以來83檔債券ETF規模成長的五分之一，顯見BBB級投資等級債券對資金具相當程度吸引力，其中凱基ESG BBB債15+（00890B）今年以來截至8月2日為止，基金規模就成長了71％。劉書銘表示，凱基ESG BBB債15+（00890B）是台灣唯一符合ESG主題的BBB級投資等級債券ETF，市場普遍認為考量ESG因子，可能會拉低殖利率，但觀察凱基ESG BBB債15+（00890B）最近一次已發放的基金年化配息率5.62％，與市面上同類型ETF相比，收益率具競爭力，且配息來源未動用到本金。據凱基投信官網期前公告凱基ESG BBB債15+（00890B）8月配息金額，每受益權單位預計配發新台幣0.37元。

劉書銘指出，有了BBB評級以及ESG主題雙重加持，既可望受惠BBB評級的殖利率優於其他投等債債種，收益品質又多了ESG把關，等於在追求高殖利率的同時，也能透過經ESG嚴格檢驗的企業所發行的公司債，強化長期穩健配發收益的能力，兼顧潛在資本利得與優質息收水準。隨著升息循環進入尾聲，劉書銘建議，投資長天期高殖利率的債券可收雙重功效，當利率維持高檔，高殖利率債券可提供穩健高利息收益；當利率逐步回落，長天期高殖利率債券也有機會提供豐厚的資本利得。

除了凱基ESG BBB債15+（00890B），凱基投信旗下另有兩檔長天期投等債：凱基AAA-AA公司債（00841B）以及凱基IG精選15+（00840B），也將同步於8月16日進行除息，根據凱基投信官網期前公告，8月配息金額各為0.28元與0.32元，欲參與除息的投資人，8月15日為最後買進日。